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Erdoğan: Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak gönüllerini hoş etmek rızalarını almak boynumuzun borcudur" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Mart 2024 20:21, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 20:22
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Erdoğan: Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit aileleri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum.

Her ramazanda olduğu gibi bu yılda ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla yapmak istedik. Devlet protokolümüzün de iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz bu iftar vesilesi ile milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum.

Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak gönüllerini hoş etmek rızalarını almak boynumuzun borcudur.

Bu amaçla hem gereken kurumsal düzenlemeleri yaptık hem de onları kalbimizin en mutahhara köşesinde misafir etmeyi şeref bildik.

Son 21 yılda biz de eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın alt yapısını güçlendirdik.

Savunma sanayiine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi gerçek anlamda bağımsız bir devlet haline getirdik. Çevremizde yaşananları görüyorsunuz.

Şayet güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar.

Cumhuriyetimizin ilk asrında bu konuda yaşadığımız eksiklerin bedelini geri kalmışlıkla, istikrarsızlıkla, kaosla, vaktimizi ve enerjimizi iç mücadelelere harcayarak ödedik.

Bilhassa son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı, pek çok tuzak kuruldu.

Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Hamdolsun milletimiz birliğine beraberliğine kardeşliğine sahip çıkarak tüm bu oyunları ve tuzakları bozdu.

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