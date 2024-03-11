TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mart 2024 20:25, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 20:25
Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.
34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.