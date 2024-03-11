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Turgut Altınok: Ankara, bir 5 yılın daha heba olmasını kaldıramaz

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara, bir 5 yılın daha heba olmasını kaldıramaz. Bu fırsatı değerlendirelim. Biz, başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 20:34, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 20:38
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Turgut Altınok: Ankara, bir 5 yılın daha heba olmasını kaldıramaz

Altınok, Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıllık görev süresinde Ankara'ya tek bir kapalı spor salonu yapmadığı ileri sürdü.

Ankara'yı dünya başkenti yapacağını belirten Altınok, ulaşım ve trafik sorununu bitirecekleri vaadinde bulundu.

Belediye Başkanı seçilmesi durumunda su faturalarında yüzde 50 indirim yapacağını ifade eden Altınok, çocuklar için "Kantin Kart" uygulaması getireceğini, 18 yaşın altındaki kişiler ile üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacaklarını kaydetti.

- "Kentsel dönüşüm projesini 31 Mart'tan sonra Keçiören'de gerçekleştireceğiz"

Altınok, emeklilere 5 bin lira yardım yapacaklarını dile getirerek, "Doğal gaz desteğini 500 liradan 1000 liraya çıkartacağız ve 4 ay vereceğiz. Köylerde su aboneliğinden para almayacağız. Kadın ve genç girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Kentsel dönüşüm projemizi Yavaş engelledi. Kentsel dönüşüm projesini 31 Mart'tan sonra Keçiören'de gerçekleştireceğiz. Ankara'da da yapacağız." ifadelerini kullandı.

Seçime az bir süre kaldığını anımsatan Altınok, şöyle devam etti:

"Ankaramızın 5 yılı daha boşa gitmesin. Ankara, bir 5 yılın daha heba olmasını kaldıramaz. Bu fırsatı değerlendirelim. Biz, başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız. Eserlerle, hizmetlerle donatacağız. Organize sanayi bölgeleriyle Ankara'da işsizlik problemi kalmayacak. En az 500 bin vatandaşımız iş sahibi olacak. 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız."

PKK saldırısında şehit olan Hüseyin Demirtaş'ın isminin stadyuma verildiğini belirten Altınok, "Biliyorsunuz DEM de 'Ankara uzlaşısı yaptık' diye açıklama yaptı. Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor." dedi.

Altınok, konuşmasının ardından stadyum içinde sporcularla fotoğraf çektirdi ve penaltı vuruşu yaptı.

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