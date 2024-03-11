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Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 20:50, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 21:08
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Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Esenyurt Cumhurriyet Meydanı'nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirini kovaladığı kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Davut Ç. kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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