Kayıp üniversiteli Emirhan'ın kanalda cansız bedeni bulundu

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
2024 fitre bedeli ne kadar?
2024 fitre bedeli ne kadar?
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayıp üniversiteli Emirhan'ın kanalda cansız bedeni bulundu

Isparta'da 2 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'nun (20), su kanalında cansız bedeni bulundu. Motokurye olarak çalışan Göksu'nun motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mart 2024 21:36, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 21:38
Yazdır
Kayıp üniversiteli Emirhan'ın kanalda cansız bedeni bulundu

Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisindeki su kanalında, dün saat 23.30 sıralarında 46 AFV 504 plakalı motosiklet ile yanındaki cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler, sevk edildi.

İncelemede, cansız bedenin Emirhan Göksu'ya ait olduğu tespit edildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emirhan Göksu'nun, Atabey Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kaldığı, bir süredir motokurye olarak çalıştığı ve motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca ailesinin 9 Mart'ta Emirhan için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber