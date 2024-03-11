A Milli Takım'ın rakibi Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart Salı günü Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar ile karşılaşacak Avusturya'da aday kadro açıklandı. Teknik Direktör Ralf Rangnick'in belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:

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