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Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ile birlikte 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde diş hekiminin evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi ile 1 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 22:40, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 23:22
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Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ile birlikte 2 kişi tutuklandı

Gazipaşa'da 7 Ocak tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Cuma günü gözaltına alınan Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ve F.U. isimli kadın ile Mehmet K., polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Adliyesine getirildi. 2'si kadın 3 şahsın savcılık tarafından ifadesi alındı. F.U. isimli kadın savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ve Mehmet K. mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ayşe K. ve Mehmet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 7 Ocak tarihinde İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşanmıştı. Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları polise haber vermişti. Kalaycı'nın yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istemişti. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulmuştu.

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