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İki takımın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak da sona erdi

Ligde 29. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatırken sarı-kırmızılılar 2 puan farkla liderliğini sürdürdü. Ligin bitimine 9 hafta kala Trabzonspor ile Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 22:49, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 22:50
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İki takımın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak da sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk müsabakayı 2-0 kazandı.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, maçlarını kazanarak yollarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2, sarı-lacivertliler ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi.

- Şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.

Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29 ve dördüncü siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.

Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 6-2

EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-1

RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 1-1

İstanbulspor-Kasımpaşa: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0

- Puan durumu

Ligde tamamlanan 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY29253164174778
2.FENERBAHÇE29244176235376
3.TRABZONSPOR291541049371249
4.BEŞİKTAŞ29144113934546
5.KASIMPAŞA29127105051-143
6.RAMS BAŞAKŞEHİR29126113733442
7.ÇAYKUR RİZESPOR29116123346-1339
8.BITEXEN ANTALYASPOR2991193332138
9.EMS YAPI SİVASSPOR2991193539-438
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2981294238436
11.YILPORT SAMSUNSPOR29106133538-336
12.CORENDON ALANYASPOR2981293742-536
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR29109103642-636
14.TÜMOSAN KONYASPOR29711113041-1132
15.GAZİANTEP FK2987143341-831
16.MKE ANKARAGÜCÜ29612113438-430
17.ATAKAŞ HATAYSPOR29612113340-730
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2978143337-429
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2968153361-2826
20.İSTANBULSPOR2937192254-3213

Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta 15 Mart Cuma günü yapılacak 2 müsabakayla başlayacak. Program şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

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