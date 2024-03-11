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Öldürülen kadının son sözleri 'Kurtarın bizi' oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle vuran, çıkan saçmalarla kızının da yaralanmasına sebep olan şahıs, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan eşini elinde pompalı tüfekle gören çaresiz kadının son sözleri ise "Kurtarın bizi" oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 23:55, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 23:57
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Öldürülen kadının son sözleri 'Kurtarın bizi' oldu

Olay, saat 19.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5792. Sokak'ta iki katlı bir binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer Yurtkal (44), hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Zahide Yurtkal'ın yaşadığı eve geldi. Kocasını elinde silahla gören Zahide Yurtkal, 'Kurtarın bizi' diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Eve giren Tamer Yurtkal, pompalı tüfekle Zahide Yurtkal'ı göğsünden vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftin 17 yaşındaki kızları S.Y. ise dirseğine isabet eden saçmalarla yaralandı. Karısını vurduktan sonra aynı tüfekle kendi göğsüne ateş açan Tamer Yurtkal da yere yığıldı. Sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri Zahide ve Tamer Yurtkal'ın hayatını kaybettiklerini belirledi. Hafif yaralanan 17 yaşındaki S.Y. ile o sırada evde bulunan çiftin diğer çocuğu ise adeta dehşeti yaşadı. Yaralı S.Y., ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yan yana tabuta kondular

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zahide ve Tamer Yurtkal çiftinin cenazeleri, yan yana iki tabuta konularak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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