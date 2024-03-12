Burcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmem

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Bankadan %0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Bankadan %0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
2024 fitre bedeli ne kadar?
2024 fitre bedeli ne kadar?
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Burcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmem

CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ittifakı desteklemesi nedeniyle kendisine kapıyı gösteren Ekrem İmamoğlu'nu kastederek CHP lideri Özgür Özel'e, "Ben atadan, dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem" dediği iddia edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2024 02:11, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 02:14
Yazdır
Burcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmem

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar Belediyesi başkan adayı olan Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, belediyenin kapılarının DEM Parti hariç tüm siyasi partilere açık olacağını açıkladı.

Köksal'ın bu sözleri DEM Parti ve ittifaka zarar geleceğini düşünen CHP'lilerin tepkisini çekti.

Özgür Özel toparlamaya çalıştı

Köksal'ın sözlerini düzeltmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burcu başkan, Afyon'da konuşurken, 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Seçildikten sonra Afyon Belediyesi'nin kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere açıktır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu kapıyı gösterdi

Köksal'a tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden Köksal'a kendisine başka parti bulmasını söyledi.

Burcu Köksal: Tavrım net

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Burcu Köksal, tavrının net olduğunu belirterek, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM Parti ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim" ifadesini kullandı.

"O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem"

Köksal'ın ayrıca Özel ile yaptığı telefon görüşmesinde İmamoğlu'nu kastederek, "Ben atadan, dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem" dediği ortaya çıktı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programında bu iddiayı dile getiren gazeteci Melik Yiğitel, ikili arasındaki durumun giderek sertleştiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber