Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Ramazan Bayramı öncesi 16 milyon emeklinin beklediği emekli ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısıhdan sonra emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili önemli bir açıklama yaparak emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Peki Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan'da başlayacak. Emekliye bayram ikramiyesi ödemelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.