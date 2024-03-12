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Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 07:15, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 07:16
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Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.

Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

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