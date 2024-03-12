Cumhurbaşkanının şehitler için taziye mesajını paylaştı, işten çıkarıldı

2011 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Altıparmak, 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitler için yayınladığı taziye mesajını sosyal medyasında paylaştı. Ulaştırma Daire Başkanlığı'nın yetkilileri paylaşımın ardından Altıparmak'a mobbing uygulamaya başladı.

Tutanak tutulan ve yevmiyesi kesilen Altıparmak, belediye tarafından 2 ay önce iş kanunun 46'cı maddesinden (İşverenin güvenini kötüye kullanmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak) iş akdi fesih edildi. Bu maddeden dolayı işine son verilen Altıparmak ne tazminatı alabildi ne de işsizlik maaşından yararlandı.

Daha önceki yıllardan ailesinden vatana 2 şehit verildiğini anlatan Yusuf Altıparmak, "Cumhurbaşkanımızın şehitler için yayınladığı taziye mesajını sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaşımımı görmüşler ve fotoğrafını çekmişler. Bu paylaşımdan sonra mobbingler başladı.

Tutanak tuttular, yevmiyemi kestiler. Hatta benim izinsiz telefonlarımı bile dinlemişler. Bende işletme içinde 'Burası terör belediyesi haline geldi. Teröristlerin cenazelerini paylaşanlara ses çıkarmıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın paylaşımlarını yapıyorlar' dedim.

Bana sürekli 'Dikkat et' diyorlardı. Tacizleri devam eti. Eşimin beyin ameliyatı olacağı gün izin bile vermediler. Rapor getirdim kabul etmediler. Daha sonra çıkışımı verdiler. Belediyeyi terör yuvası haline getirdiler" diye konuştu.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

13 yıllık tazminatını alamadığını ve işsizlik maaşından yararlanamadığını ifade eden Altıparmak, "Algıyla iş yürütüyorlar. Deprem zamanında paramızı eksik verdiler.

Mesailerimizi tam yatırmadılar. Sosyal belediyecilikten bahsediyorlar. Herkesin hakkını verdiklerini söylüyorlar. Ama hepsi yalan. Hakkımı helal etmiyorum" şeklinde konuştu.