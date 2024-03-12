Erdoğan, Ramazanda 20 ili ziyaret edecek

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre İlk iftarını dün şehit yakınları ve devlet protokolü ile yapan Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezinde '15'inci Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda büyükelçiler ile bir araya gelecek. Programa, 137 büyükelçi, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri, bakanlar ve MKYK üyeleri davet edildi. AK Parti'nin geleneksel hale getirdiği iftar programında Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama karşı net mesajlar vermesi bekleniyor.

Ramazan ayı boyunca 20'yi aşkın şehri ziyaret etmesi planlanan Erdoğan'ın yarın Şırnak ve Mardin'e, perşembe günü Ağrı'ya gitmesi, aynı akşam İstanbul'da sağlık çalışanları ile iftar programına katılması bekleniyor. Erdoğan'ın cuma günü Van'da, cumartesi günü ise Erzurum'da miting yapması öngörülüyor.

Öte yandan, AK Parti teşkilatı da ramazan ayını iyi değerlendirmeyi planlıyor. Edinilen bilgilere göre parti yönetimi, milletvekilleri, il teşkilatları ve bakanlar iftardan sahura kadar gün içerisinde birçok programda vatandaşla bir araya gelecek. İftar ve sahur sofralarına ayrı bir önem verilecek. Eski teşkilat üyeleri unutulmayacak. Vefa buluşmaları sıklaştırılacak ve çat kapı ziyaretleri artırılacak. Hastane, huzurevi, esnaf, şehit yakını ve gazi ziyaretleri gerçekleştirilecek. Deprem şehirlerine özel ramazan programları hazırlanacak. Gençlere özel iftar ve sahur programları düzenlenecek.