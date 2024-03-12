8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi: Adalet Bakanı Tunç'tan ilk mesaj

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

8. Yargı paketi olarak bilinen,

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması,

Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza. Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 12, 2024

Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"8. Yargı paketi olarak bilinen, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun."