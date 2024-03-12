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Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılan görüşmelerde mutabakata varamadıklarını, partinin kendilerinden 100'e yakın ilçe istediğini söyledi. İstenen ilçelerde ise AK Parti'nin hali hazırda yüzde 50'den fazla oyu olduğunu belirten Ala, "Anlaşamama konusunda anlaştık" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2024 09:42, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 09:43
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Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?

Yerel seçimlere 18 gün kaldı, siyasi arenada hareketlilik arttı. Partilerin önde gelen isimleri açıklamalarıyla gündem olmaya devam ederken, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AK Parti arasındaki uzlaşmazlığa değindi, önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk'e konuşan Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi'nin kendilerinden 100'e yakın ilçe istediğini, bu ilçelerin de AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı yerler olduğunu açıkladı.

Ala'nın açıklamaları şu şekilde;

"100'E YAKIN İLÇE İSTEDİLER"

"Yeniden Refah'la yaptık görüşmelerimizi, bir mutabakata varamadık. Çünkü bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50'nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. Kocaeli'de yüzde 55 almışız. Sakarya'da yüzde 65 ile seçilmiş. İlçe olarak İnegöl. Yüzde 65 ile seçilmiş. 100'e yakın ilçeydi. O kadar detayına girmek istemiyorum. Kütahya'yı, başka yerleri istediler.

"ANLAŞAMAMA KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Görüşmelerde şöyle bir anlayıştan hareket ettik. Bizde olan, yüzde 50'nin 60'ın üstünde olan il ve ilçeyi vermemizin ne anlamı olabilir? Burada bir anlaşma sağlanamadı. Anlaşamama konusunda anlaştık. Mutabakata varılmadı ve ondan sonra da Cumhur İttifakı çatısı altında değil Yeniden Refah Partisi. Bazı yerlerde, toplantılarda, bazı adayları bunu özellikle söylüyorlar. Çok net açık biçimde Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı içerisinde değildir.

"AK PARTİ İLE YRP REKABETİ CHP'YE YARAR"

Soru şu; Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na dahil mi? Değil. Yeniden Refah Partisi birçok yerde seçime gidiyor. AK Parti ile CHP'nin yarıştığı yerlerde Yeniden Refah Partisi de belediye başkanlığı seçimine giriyor. Bu sonuçta kime hizmet eder? Kim buradan kazançlı çıkar? Siyaset profesörü olmaya gerek yok. Tabii ki bizim tabanımızdan, sağ kesimden alıyor. Tabii ki CHP kazançlı çıkar. Vatandaşlarımızın sandığa giderken bunu dikkate alacaklarına inanıyorum. Takdir kendilerinindir."

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