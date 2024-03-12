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Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 2 milyar 556 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 595 milyon dolarlık fazla oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 10:24, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 10:26
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Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ocakta 4 milyar 448 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 792 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 195 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 856 milyon dolarlık, ikincil gelir dengesi kaleminde de 44 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

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