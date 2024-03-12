İstanbul merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, 3'ünün yurt dışında olduğu belirlendi. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK talimatları doğrultusunda, sözde kadın yapılanması TJA ve sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde yer aldığı tespit edildi.

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