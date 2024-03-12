Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
Bankadan %0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Bankadan %0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
LGS başvurularında tarih belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
2024 fitre bedeli ne kadar?
2024 fitre bedeli ne kadar?
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Milleti'nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Mart 2024 11:17, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 11:18
Yazdır
Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "İstiklal Marşımız, millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun bir süre önce milli mutabakatımızın ifadesi olmuştur." dedi.

Medeniyet birikiminin, değerlerin, inancın, milletin tarihteki yürüyüşünün İstiklal Marşı'nın mısralarında vücut bulduğunu aktaran Erdoğan, "İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır. Bugün de İstiklal Marşımızdaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerimiz vardır. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk Milleti'nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir.

Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber