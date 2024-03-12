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Pide değil, ucuz kıyma ve et kuyruğu

Ramazan ayında fırınların önünde oluşan pide kuyruğu bu sefer, uygun fiyatlı satış yapan kasapların önünde oluştu. Zincir marketlerde veya isim yapmış mahalle kasaplarında fiyatı 500-550 lira olan kıymayı 365 liradan, kuşbaşıyı 700 lira yerine 415 liradan, köfteyi 600 lira yerine 370 liradan alan vatandaşlar kuyrukta bir süre beklese de halkın yanında olan satıcılara teşekkür etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 11:27, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 11:53
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Bursa'da faaliyet gösteren et toptancısı kasapların yaptığı kampanya, uygun fiyata et almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kasaplar önünde uzun kuyruklar oluşurken kısa süre sıra bekleyen vatandaşlar, içeride istediği kadar ürünü alıp evin yolunu tuttu.

Edemen, Et ve Balık Tanzim ile Gül-et ve Köfteci Yusuf gibi et toptancısı olup vatandaşlara da satış yapan firmalarda, kıyma 365-400 liradan, dana kuşbaşı 415-440 lira, kasap köfte ise 370-400, sucuk 400-480 lira aralığında satılıyor.

"HEM KALİTELİ HEM UCUZ"

Yaklaşık 10 dakika kuyrukta beklediğini belirten vatandaşlar, "Burada et hem kaliteli hem de ucuz, çünkü başka yerde 500-550 lira olan kıyma burada 400 lira. Uygun olduğu için kuyrukta bekliyoruz. Ramazan alışverişi için buradayız" şeklinde konuştu.

Zincir marketlerde, mahalle ve isim yapmış kasaplarda ise bu fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

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"Kıyma 480 ile 550 lira arasında, dana kuşbaşı 600-720 lira arasında, kasap köfte 450 ile 650 lira arasında, sucuk ise 600 ile bin lira arasında tezgahlarda yerini alıyor."

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