Dolar/TL 32,05 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 32,0242'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 32,0450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,0280, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,9980'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puanın destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 103 ve 104 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.