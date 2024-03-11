Ozan Elektronik Para, Fingate.io'dan adından alışveriş kredisi: Kolay kredi

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Türkiye'nin dinamik ve önde gelen finansal çözüm sağlayıcısı Ozan Elektronik Para, Fingate.io ile öncü bir iş birliği gerçekleştirerek "Ozan Kolay Kredi" ürününü piyasaya sürdü. Ozan Kolay Kredi, basit bir entegrasyonla Ozan üye iş yerlerinin müşterilerine ödeme aşamasında alışveriş kredisi imkanı sunmasını ve kullandırmasını mümkün kılıyor.

Türkiye'nin öncü finansal çözüm sağlayıcısı Ozan Elektronik Para ve bankacılık alanlarında geliştirdiği yenilikçi sistemler ile tanınan Fingate.io, örnek bir iş birliğine imza atarak "Ozan Kolay Kredi" ürününü hayata geçirdi. Ozan Kolay Kredi, özellikle işletmeler için önemli bir çözüm sunarak birden fazla bankaya entegre oluyor ve farklı bankalardan kredi ile alışveriş yapma imkanı sunuyor. Son kullanıcılar farklı banka oranlarını görerek istediği banka üzerinden işleme devam edip ödemesini kredi ile tamamlayabiliyor. Fingate.io, ürünün altyapı sağlayıcısı olarak hızlı ve sorunsuz bir kredi süreci sunuyor. Kredi başvurusundan onayına kadar tüm süreci dijitalleştirerek, kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerine ve ihtiyaç duydukları finansal desteklere hızla ulaşmalarına olanak tanıyor. Ozan Elektronik Para bu iş birliği ile kullanıcılarına, hızlı ve entegre bir şekilde kredi erişimi sağlayarak finansal ihtiyaçlarını anında karşılama avantajı sağlıyor.

Üründen Ozan Elektronik Para ödeme çözümlerini kullanan işletmeler yararlanabiliyor. Müşteriler, ödeme aşamasında 'Kolay Kredi' seçeneğini tercih ederek, anlaşmalı bankaların sunduğu kredi seçeneklerini inceleyebiliyor ve ihtiyaçlarına uygun olanı seçebiliyorlar. Süreç tamamen çevrimiçi gerçekleşiyor, kredi talep ve onay süreci arka planda anlık yürüyor, böylece müşterilere hızlı ve sorunsuz bir kredi deneyimi sunuluyor. Ozan Kolay Kredi, finansal ihtiyaçları anında karşılayabilme olanağı tanıyarak daha esnek ve erişilebilir bir alışveriş deneyimini mümkün kılıyor.

Dr. Ozan Özerk, Gömülü Finans'a Vurgu Yapıyor

Ozan Elektronik Para'nın kurucusu Dr. Ozan Özerk, son yıllarda dünyada popüler olan 'Gömülü Finans' (Embedded Finance) teriminin literatüre girmesine öncülük edenlerden biri. Ozan Özerk, Kolay Kredi ürünü hakkındaki yorumunda, projenin bu yönüne vurgu yaptı: "Kolay Kredi yalnızca tüketicilere ve işletmelere finansal esneklik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda, yani ödeme sırasında, anında alışveriş kredisi alma ve kullanma fırsatı da sunuyor. Bu ancak teknolojik altyapı kullanan gömülü finans çözümleri ile sağlanabilir. Gömülü finans sayesinde, teknoloji ve iş birlikleriyle finans dünyasını dönüştürme potansiyelimizi görüyoruz."

Ömer Suner: Finansal İhtiyaçlardan Doğdu

Ozan Elektronik Para CEO'su Ömer Suner, sektörde çözüm odaklı yaklaşımlarıyla hep daha iyisine ulaşmak için çalıştıklarını vurguluyor: "Bu iş birliği, finansal dünyada gözlemlediğimiz önemli bir ihtiyaçtan doğdu. Üye işyerlerimizin müşterilerine daha hızlı ve kolay bir şekilde kredili alışveriş yapabilme imkanı sağlamayı hedefledik. Hedefimizi gerçekleştirmek için Fingate.io ile güç birliği yapma kararı aldık. İş birliğimiz, müşterilere alışveriş anında kredi seçenekleri sağlayarak, finansal erişimi artırmak ve daha fazla finansal esneklik sunmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Entegre çalışmalarımızla kullanıcılarımızın finansal ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt verebiliyoruz.

Böyle iş birlikleri sayesinde finans dünyasını dönüştürebilme potansiyelimizi de görüyoruz. Kullanıcılarımızı daha iyi finansal fırsatlarla buluşturmak için heyecanla çalışıyoruz".

Kullanıcı Dostu Bir Çözüm

Finansal yeniliklere kapı açan iş birliklerinin her zaman sektörü geliştirdiğine dikkat çeken Fingate.io CEO'su Alper Akcan, "Ozan Elektronik Para ile iş birliği yaparak 'Ozan Kolay Kredi' ürününü oluşturduk. Bu, hem bankaların son kullanıcılara hızla ve kolayca ulaşmalarına, hem de son kullanıcıların tam da ihtiyaç duydukları anda ve hızla krediye ulaşmalarına olanak sağlayacaktır. Bizim için, bu yalnızca bir ürün geliştirmekten öte, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu, yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümler sunma isteğimizin bir yansımasıdır. Fingate.io olarak, teknoloji ve finansın kesiştiği noktada, her zaman daha erişilebilir ve anlaşılır finansal hizmetler yaratma gayreti içindeyiz. Ozan Kolay Krediyle müşteri deneyimini önceliklendirerek ve finansal süreçleri basitleştirerek vizyonumuzu bir adım daha ileriye taşıyoruz" dedi.

Ozan Hakkında:

Ozan Elektronik Para, BKM, Troy, Visa, Mastercard ve UnionPay lisans ve üyeliklerine sahip olan bir elektronik para kuruluşudur. Ozan SuperApp/SuperCard ürünleriyle son kullanıcılara bireysel finansal çözümler, Ozan Business ürünleriyle ise orta ve büyük ölçekli işletmelerin ve girişimlerin ödeme ve tahsilat konusundaki tüm ihtiyaçlarına çözüm üretmektedir. Sanal ve Fiziki POS, FijiPOS, FijiPlace, FijiCash, ödeme geçidi, bayi tahsilatı gibi hizmetleri ve QR kod, link ve mesajlaşma araçlarıyla ödeme alma gibi yenilikçi çözümleri bir arada sunabilen Ozan Elektronik Para, 6493 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren ve aynı zamanda 5464 sayılı üye işyerleriyle anlaşma yapan kuruluş yetkisine sahip bir elektronik para kuruluşudur.