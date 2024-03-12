Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 5,1 milyon dolar oldu

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Bankadan %0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Bankadan %0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
İstanbul'daki yerel zincir marketlerde yüzde 25 indirim kampanyası
İstanbul'daki yerel zincir marketlerde yüzde 25 indirim kampanyası
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
2024 fitre bedeli ne kadar?
2024 fitre bedeli ne kadar?
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 5,1 milyon dolar oldu

Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan bal ihracatı 5 milyon 179 bin 996 dolara ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 12:38, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 12:37
Yazdır
Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 5,1 milyon dolar oldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 2 ayında 29 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-şubat döneminde bal ihracatının 1256 tona ulaştığını ifade eden Kalyoncu, söz konusu ihracattan 5 milyon 179 bin 996 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Kalyoncu, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın en fazla ihracat yapılan 3 ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bal dış satımımızda 1 milyon 944 bin 149 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. ABD'yi 1 milyon 73 bin 904 dolarla Almanya, 265 bin 531 dolarla Birleşik Krallık takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Azerbaycan, Kanada, Umman, Malezya, Kuzey Makedonya, Fransa, Venezuela, İsviçre ve Lübnan'a da bal ihraç edildi." dedi.

Balın, Doğu Karadeniz için önemli bir ihraç ürünü olduğuna işaret eden Kalyoncu, bölgeden de ocak-şubat döneminde 420 bin 268 dolarlık bal ihraç edildiğini aktardı.

Kalyoncu, bal ihracatının ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini vurgulayarak, sektörün çok daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber