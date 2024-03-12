Nevşehir'de beldede yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 12:46, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 13:10
Mevsim koşullarından dolayı arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu yerleşim alanına indi.
Bölgede bir süre gezinerek yiyecek arayan kurt, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, kırsal araziden geldiği görülen kurdun bir evin bahçesinde yiyecek aradığı görüldü.