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YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 13:23, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 13:26
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YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu

Ersoy, yazılı açıklamasında, YKS başvurularıyla ilgili verileri açıkladı.

YKS'nin 8 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak."

- En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında

Ersoy, 2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984'ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961'inin erkek olduğunu belirterek, "En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvuranlar, 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı ise 118 bin 923 olmuştur." ifadelerini kullandı.

- En çok aday Anadolu lisesinden

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların okul türlerine ve öğrenim durumlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Adayların 974 bin 521'i Anadolu lisesi, 717 bin 732'si meslek lisesi, 570 bin 415'i açık öğretim lisesi, 232 bin 967'si imam hatip lisesi, 96 bin 524'ü fen lisesi, 10 bin 795'i sosyal bilimler lisesi, 10 bin 647'si spor ve güzel sanatlar liselerinden.

Lise son sınıfta olan aday sayısı 1 milyon 93 bin 697, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 184 bin 189. Bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 316 bin 260, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli olan aday sayısı 12 bin 652, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kayıt olmayan aday sayısı 58 bin 455, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 293 bin 925, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı da 77 bin 767'dir."

- 15 bin 821 şehit ve gazi yakını ücret muafiyetinden yararlandı

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmadığını hatırlatan Ersoy, "Bu kapsamda 2024-YKS'ye başvuran 15 bin 821 aday sınav ücretinden muaf tutuldu." bilgisini paylaştı.

- Engelli adaylara hassas çalışma

Engelli adaylar ile ilgili de bilgi veren Ersoy, TYT 'ye toplam 12 bin 691, AYT'ye 8 bin 171, YDT'ye ise 988 engelli adayın katılacağını bildirdi.

Ersoy, engelli adayların hiçbir olumsuzluk yaşamaması, engel durumlarının kendilerine dezavantaj olarak dönmemesi için hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayarak, "Emeklerinin, gayretlerinin karşılığını alabilecekleri ortamı sağlamak temel arzumuzdur." değerlendirmesini yaptı.

- 1 milyon 404 bin aday ilk kez başvurdu

Bayram Ali Ersoy, "Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, 798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda." ifadesini kullandı.

2024-YKS'de geç başvurunun da sona ermesiyle başvuru sürecinin tamamlandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Sürecin en sağlıklı şekilde işlemesi için tüm aşamalarda gerekli çalışmaları titizlikle yapıyor, önlemleri alıyoruz. İlgili kurumlarla işbirliğini sürdürüyoruz. Emeklerini emanetimiz olarak gördüğümüz adaylarımızın en uygun ortamda sınava girmesi için çabalıyoruz. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."

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