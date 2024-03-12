Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 14:10, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 14:05
İki teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.
Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.