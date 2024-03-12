Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor

Merkez Bankası'nın bu sabah açıkladığı veriye göre, cari denge 2024'ün ilk ayında 2 milyar 556 milyon dolar cari açık verdi. Böylece cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75.4 gerilemiş oldu. Bu gelişmeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi.

Bakan Şimşek konu hakkında şunları söyledi:

"Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı.

Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir.

Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz.

Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır."