Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama göre, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince 7 köyde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 120 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 3 gram sentetik uyuşturucu ve 49 kök ekili kenevir, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Öte yandan ilçede emniyet amirliği sorumluluk sahasında, "uyuşturucu madde ticareti ve kullanma" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile cam pipo ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.