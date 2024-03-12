Cem Garipoğlu için savcılıktan 'otopsi' kararı! Görüntüler izlenecek
Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçse de tartışmalar sürüyor. Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun, tutuklu olduğu cezaevinde intihar etti gibi gösterilerek yurt dışına kaçırıldığı iddiaları uzun süredir tartışılıyor. Dosyaya bilirkişi atayan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2024 15:23, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 15:20
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi.
Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak.
Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.