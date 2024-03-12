Cem Garipoğlu için savcılıktan 'otopsi' kararı! Görüntüler izlenecek

Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi.

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