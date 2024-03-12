Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son seçimim" açıklamasına dair soruları cevapladı.

Bakan Yılmaz Tunç şunları söyledi:

"Tabi sayın Cumhurbaşkanı gençlerle yaptığı toplantıda Anayasa'nın kuralını hatırlattı. Orada Anayasa'nın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve iki dönem seçilir. Ama 116. maddeninn 3. fıkrasında da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa beşte üç çoğunlukla, o da 360 milletvekiline tekabül eder, o durumda 3. dönem için adaylık yolu açılır. O döneme daha çok var. Bakalım neler olacak"