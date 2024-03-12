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Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından, bazı medya organlarında, "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" iddiasına ilişkin, "Kütüphanemizde, haberlerde yer alan olay kesinlikle yaşanmamıştır ve haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 15:59, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 15:59
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Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama

Diyanet'ten yapılan açıklamada, bazı medya organlarında, başkanlık yerleşkesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesine ilişkin haberler yer alması üzerine açıklama yapılma gereğinin oluştuğu bildirildi.

Başkanlık yerleşkesinde yer alan kütüphanenin bir ihtisas/araştırma kütüphanesi olarak dizayn edildiği belirtilen açıklamada, "Kütüphanede yer alan koleksiyonlar, ağırlıklı olarak İslami ilimler alanında telif edilen eserlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, bu alanda çalışan araştırmacılar ve kurum personelinin faydalanması amacına yönelik hizmet vermektedir." bilgisi verildi.

Söz konusu kütüphanenin merkez birim personelinin çalışma bürolarıyla aynı binada yer aldığı ve dışarıdan gelen ziyaretçiler için ayrı bir giriş ve çıkışın bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Başkanlık yerleşkesi içinde bulunan kütüphanenin mevcut yoğunluğunun zaman zaman iş yeri huzurunu ve çalışanların verimliliğini olumsuz etkilediği, güvenlik konusunda da zafiyet oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple kütüphanenin sadece lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar ile kurum personeline hizmet vermesi kararlaştırılmıştır." açıklaması yapıldı.

Ortaöğretim ve lisans öğrencileri için merkez yerleşkenin hemen yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camisi altındaki gençlik merkezinde bulunan kütüphanenin hizmet vermeye devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda kütüphanemizde, haberlerde yer alan olay kesinlikle yaşanmamıştır ve haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu maksatlı haberleri, hem Başkanlığımızı hem de geleceğimiz olan gençlerimizi çirkin ithamlarla töhmet altında bırakması dolayısıyla kınıyoruz. Medyada gerçek dışı haberleri yapanlar hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır."

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