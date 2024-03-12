2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ üyesi yakalandı
Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 16:45, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 16:46
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.