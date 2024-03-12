Bakan Yerlikaya: Teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Buradaki üs bölgemizde, terörle mücadelede destan yazan Jandarmamızın iftar sevincini paylaşmak için geldik.

2023 yılında teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde.

Bütün dağlarımız vadilerimizde kahraman özel harekatçılarımız, jandarmalarımız, korucularımız var.

Artık hiçbir mera ve yaylalarımız güvenlik nedeniyle kapalı değil.

Doğu ve güneydoğudaki şehirlerimizin her birinde el birliği ile o şehri kalkındırma refah huzuru temin ediyoruz.