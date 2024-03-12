Kız çocuğunun bakımsızlıktan ölümüyle ilgili 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
%2.99 Faizli 50.000 TL Kredi Fırsatı Anında Cebinde!
%2.99 Faizli 50.000 TL Kredi Fırsatı Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
İstanbul'daki yerel zincir marketlerde yüzde 25 indirim kampanyası
İstanbul'daki yerel zincir marketlerde yüzde 25 indirim kampanyası
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kız çocuğunun bakımsızlıktan ölümüyle ilgili 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan babaannesi, halası ve amcası hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 18:42, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 18:44
Yazdır
Kız çocuğunun bakımsızlıktan ölümüyle ilgili 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K, amcası Sezer T. ve halası Deniz T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Nur Elif T'nin babası Gökhan T. ve annesi Sibel T. ile tarafların avukatları duruşma salonunda yer aldı. Sibel T'nin babası Ali T, duruşmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlendi.

Ali T, duruşmadaki beyanında, hala Deniz T'nin çocuklara iyi baktığını söyledi.

Çocukların daha önce Bursa'da kendisinde de kaldığını ifade eden Ali T, çocukları yanına almak için gittiğinde, onların kendisiyle gelmek istemediklerini aktardı.

Sibel T. ise tanık babasının beyanlarına ilişkin aleyhte olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Babama, çocuklarıma kötü baktıklarını söyledim. 3 çocuğumu da yanımda götürmesini istemiştim." dedi.

Sanıklardan Deniz T, konuyla ilgili, "Amcam doğru söylüyor. Yeğenlerim amcamda da kaldı. Bende de kalmıştı." ifadelerini kullandı.

Sanık ve tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Nur Elif T'nin ölümüne ilişkin, sanıklar Cihangül K, Deniz T. ve Sezer T. hakkında, "Canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Ölen Nur Elif T'nin annesi Sibel ve babası Gökhan T, mütalaaya ilişkin adaletin yerini bulmasını istediklerini ifade etti.

Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

- İddianameden

Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda iki ağabeyi ile yaşayan Nur Elif T. (6), 14 Aralık 2022'de rahatsızlanmasının ardından tedaviye alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, bakımsız kaldığı iddia edilen kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan halası Deniz T, amcası Sezer T. ve babaannesi Cihangir K. tutuklanmıştı.

Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede yer verilen adli tıp raporunda, Nur Elif T'nin farklı tarihlerde fiziksel istismara maruz bırakıldığı ve ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı gerçekleştiği belirtilmişti.

Ayrıca iddianamede, maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, soğuk bir ortamda, eşyasız, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından sanıkların haberdar oldukları, mağdur çocukların ve maktulün günlerce herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıklarına yer verilmişti.

Elif Nur T'nin günlerce hatta haftalarca aç bırakılarak şüpheliler tarafından ölüme terk edildiği aktarılan iddianamede, mağdurların ise yine açlığa ve susuzluğa terk edildikleri buna rağmen sanıkların bu duruma aldırış etmeden yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuşken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri belirtilmişti.

Sanıkların, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, korumaya alınan 2 kardeş için "çocuğa karşı eziyet" suçundan 16'şar yıla kadar hapsi isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber