Eylem Tok ve oğlunu havalimanına götüren şüpheli tutuklandı
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, şüpheli Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli iş yeri çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 18:50, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 18:47
- Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, şüpheli Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli iş yeri çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.