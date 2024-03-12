Otomobil takla attı, 3 polis emniyet kemeri sayesinde araçtan sağ çıktı

Polis memuru S.D. ve araçta yolcu olarak bulunan 2 meslektaşı da, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yapan araçta maddi hasar meydana geldi.

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