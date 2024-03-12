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DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi

DEM Parti Batman İl Teşkilatı, HÜDA PAR adayıyla birlikte maç izleyen Belediye Eşbaşkan Adayı Mehdi Öztüzün'ün partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2024 20:10, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 20:29
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DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi

Batman DEM Parti'de uzun süredir devam eden 'Mehdi Öztüzün' gerginliği ihraç ile bitti! Bugün toplanan DEM Yönetimi ve 'Batman Kurumlar Koordinasyonu' yaptığı açıklamayla Öztüzün'ün ihraç edildiğini duyurdu. Batman Kurumlar Koordinasyonu "Mehdi Öztüzün'ün partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı kalmamıştır. Öztüzün'ün belediye eşbaşkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz" açıklaması yaptı.

Bugün toplanan DEM Yönetimi ve 'Batman Kurumlar Koordinasyonu' yaptığı açıklamayla Öztüzün'ün ihraç edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır.

Öztüzün'ün belediye eşbaşkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Batman'da bütün karanlık yapıların ve kişisel ikbal sevdalılarının geliştirmek istediği karalama kampanyasına karşı tüm yurtsever Batman halkını yerel yönetim seçimlerinde DEM Parti etrafında kenetlenmeye ve her türlü karanlık oyunu boşa çıkarmaya çağırıyoruz."

Batman'da ne olmuştu?

DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün ile HÜDA PAR Batman Belediyesi Başkan Adayı Serkan Ramanlı'nın Batman'da TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını yan yana izlemiş ve buna dair fotoğraf DEM'de tepki oluşturmuştu

Faşist tepkisi

DEM Parti'nin sosyal medyadan duyurduğu ihraç kararına, sosyl medya takipçileri faşist uygulama şekinde tepki gösterdi,. Mehmet Yıldız "Vay be bir fotoğraf adama neler yaptırıyor." derken başka bir takipçi "Bence çok yanlış bir karar. Sizin de demokrasiden anladığınız bu kadarmış. Sonuç olarak batman kaybetmiştir." şeklin etepki gösterdi. Bazı takipçiler ise Mehdi Tüzün'üm 40 sene DEM davasına hizmet ettiğini, bedel ödediğini, cezaevine girdiğini belirterek "Karşılığı bu mu?" diye sordu

HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman belediye başkan adayı Serkan Ramanlı "Mehdi Öztüzün sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir ağabeyimiz. Tribünde çekilen fotoğraf birileri tarafından rahatsızlık yaratsa da Batman halkı bundan çok memnun kaldı, devamını bekliyor." dedi.

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