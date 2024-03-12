İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 20:42, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 20:56
İ.D'nin kullandığı 34 FDT 958 plakalı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi üniversite kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçip M.D. idaresindeki 34 EHD 268 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler ve yolcu A.A.D, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü İ.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu.