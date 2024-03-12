Kocası tarafından darp edilip sokağa atılan kadına devlet sahip çıktı

Tarım işçisi Gülfidan Doğan'ın (45) yaşadığı dram bugün İhlas Haber Ajansı tarafından 'Uyuşturucu müptelası kocası tarafından darp edilip sokağa atılan kadın, çocuklarıyla çadırda yaşamaya başladı' başlığıyla yayınlandı.

Yüreğir Kaymakamlığı İHA'nın haberinin ardından aileye destek olacaklarını bildirdi. Kaymakamlık, ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile desteklenmesi ve eve yerleştirme çalışmalarına da başladıklarını da bildirdi. Ayrıca Kaymakamlık, Gülfidan Doğan'ın okul kaydı olmadığı öğrenilen çocuklarıyla ilgili de eğitim planlaması yapılacağını aktardı.