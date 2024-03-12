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Yurda getirdiği tabancayla oda arkadaşını öldürdü: 'Şakalaşıyorduk' dedi

Kilis'te, üniversite öğrencisi B.Y. (19), yurda getirdiği tabancayla oda arkadaşı Mehmet Yasin Arı'yı (21) vurarak öldürdü. Gözaltına alınan B.Y.'nin, ifadesinde, tabancayla şakalaştığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2024 23:17, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 23:18
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Yurda getirdiği tabancayla oda arkadaşını öldürdü: 'Şakalaşıyorduk' dedi

Olay, sabah saatlerinde, Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki Kartalbey KYK Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi B.Y., yurda tabancayla girdi. Odasına gelen B.Y.'nin, iddiaya göre, şakalaştığı sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Mehmet Yasin Arı'ya isabet etti.

Arı, kanlar içerisinde kalırken; silah sesini duyan yurt görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Yasin Arı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arkadaşının ölümüne yol açan B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde tabancayla şakalaştığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği öğrenilen B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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