13 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

13 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

13 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 00:01, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 00:03
Yazdır
13 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası'nda İş Dünyası Buluşması'na, ardından iftar programına katılacak.

(Bingöl/16.00/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes ve Torbalı'da vatandaşlarla bir araya gelecek, iftar programına iştirak edecek.

(İzmir/11.30-19.23)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM'de "Kapsayıcı ve eşitlikçi bir topluma yönelik dönüştürücü bir yaklaşım olarak Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme" başlıklı yan etkinliğe, Bakanlık ve KADEM ortaklığında düzenlenecek "Türk ve Yabancı Kadın Liderler ve STK Başkanları Buluşması"na ve iftar programına katılacak.

(New York)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi proje alanı ile İlk Evim, İlk İşyerim proje alanında incelemelerde bulunacak, esnafa ve AK Parti Karabük İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Soğuksu Mahallesi iftar programına iştirak edecek.

(Karabük/15.00-19.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretinde bulunacak ve iftar programına katılacak.

(Niğde/13.30/Aksaray/17.00/18.56)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy YHT Garı'nda incelemelerde bulunacak, Sorgun ve Akdağmadeni'nde gar binalarının açılışını yapacak, Sivas'ta bazı ziyaretlerde bulunacak, toplu açılış törenlerine katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.

(Yozgat/11.15/12.30/13.30/Sivas/15.00-18.35)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, valiliği, Gürpınar ve Gevaş seçim ofislerini ziyaret edecek, halkla buluşacak, yem bitkileri tohum dağıtımına katılacak, Tuşba seçim ofisine, küçükbaş işletmelerine ziyarette bulunacak, sivil dayanışma inisiyatifi ve sektör temsilcilerinin iftar programına iştirak edecek.

(Van/10.30-16.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bvmw "Zukunftstag Mittelstand" (Orta Ölçekli İşletmelerin Geleceği) etkinliği kapsamında konuşma yapacak, Alman iş insanları ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelecek, Almanya - Türk iş dünyası STK temsilcilerinin iftar programına iştirak edecek.

(Berlin)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun Müzesi'nin açılışına katılacak, Panorama Müzesi'ne ziyarette bulunacak, Samsun Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı'nın ardından Denizli Kent Müzesi'nin açılışına iştirak edecek.

(Samsun/10.30/11.45/12.00/Denizli/15.30)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/17.00/18.30)

2- Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin ve bir oyuncusu, Fenerbahçe ile yapacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Belçika ekibi son antrenmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/19.45/20.15)

3- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.15)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Emlakjet, İsrail'in Hapoel Shlomo ekibiyle Litvanya'da tek maç eleme usulü oynanacak mücadelede karşılaşacak.

(Vilnius/20.30)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu beşinci haftasında, I Grubu'nda TOFAŞ, İspanya'nın Unicaja ekibini ağırlayacak, K Grubu'nda Pınar Karşıyaka ise İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibine konuk olacak.

(Bursa/20.00/Tenerife/23.00)

6- FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Porto ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel ekibine konuk olacak.

(Jastrzebie-Zdroj/22.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası, Armada Praxis Yalıkavak-Aksaray Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Muğla/17.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber