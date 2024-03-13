7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-11" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Manisa merkezli 7️ ilde Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-11" operasyonlarında;

❗️Erdoğan Şener'in (Şenerler),

❗️Sadrettin Avcı'nın (Avcılar) ve

❗️Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3️ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da. pic.twitter.com/zbxW3q69Sk Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2024

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda Erdoğan Şener (Şenerler), Sadrettin Avcı (Avcılar) ve ️Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 18 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu, ayrıca 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespitinin yapıldığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.