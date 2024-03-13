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Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor

Seçimlere çok az bir süre kala ekonomide de hareketlilik arttı. Kredi kanalları zorunlu karşılık adımları ile sıkılaştırılırken yabancı banka ve finans kuruluşları yayımladıkları raporlarda ilave faiz artışının kaçınılmaz olduğunu dile getirmeye başladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Mart 2024 09:33, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 09:46
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Bu kapsamda Bank of America ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma raporunda Merkez Bankası'nın Nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti.

İlave faiz artışlarının şu aşamada baz senaryoları olmadığını belirten ekonomistler, TCMB'nin seçtiği patika ne olursa olsun, ikinci yarıda Türk varlıklarında "iyimser olmak için alan olduğunu" düşünüyor. Ekonomistler politika faizinde daha fazla artışın enflasyon beklentilerinin daha iyi yönetilmesine yardımcı olacağını ve TCMB'ye olan güvenin artmasına neden olacağını belirtti.

Deutsche Bank: Faiz yüzde 50'ye çıkabilir

Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekleyen bir diğer yabancı banka ise Deutsche Bank, oldu. Banka Türkiye'deki enflasyon dinamiklerindeki gidişat nedeniyle politika faizi tahminini revize etti. Banka, TCMB'nin mart toplantısında, faiz oranlarını %45'ten %50'ye çıkarabileceğini öngördü. Analistler, raporda, "Politikalar doğru yönde ilerliyor.

Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması. Ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Bunların arasında kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL'deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var" ifadesini kullandı.

Fitch Analisti Morales'ten not açıklaması

Fitch Türkiye Analisti Morales'ten not açıklaması Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Fitch Ratings'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin mevcut ekonomi politika ekseninin daha dayanıklı olduğuna ve politikaların sürdürüleceğine güvenlerinin arttığını söyleyen Erich Arispe Morales, "Politika değişikliğinin etkinliği, rezerv seviyelerindeki iyileşme, dolarizasyonu artırmadan Döviz korumalı mevduatların azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve enflasyon beklentilerinin hafifletilmesine ilişkin gelişmeler, geçen hafta cuma günü açıkladığımız değerlendirmemizi doğruluyor." dedi.

Fitch Ratings'in geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ettiğini ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardığını belirten Morales, "Bu kararımız, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki değişimin makroekonomik ve finansal istikrarsızlık riskini azaltmada tutarlı olduğu yönündeki değerlendirmemizi yansıtıyordu. Eylülden bu yana mevcut politika ekseninin daha dayanıklı olduğuna ilişkin daha yüksek güvenimiz var." diye konuştu.

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