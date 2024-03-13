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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 9.091,85 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 10:16, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 10:17
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,82 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 9.091,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile iletişim, en çok gerileyen ise 0,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 9.069,03 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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