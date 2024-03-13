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Erzincanlı aileler iftar sofralarını üniversite öğrencilerine açıyor

Erzincan'da okuyan üniversite öğrencileri, ramazan ayı süresince aile ortamını yaşamaları amacıyla Erzincanlıların iftar sofrasında misafir ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 10:35, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 10:36
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Erzincanlı aileler iftar sofralarını üniversite öğrencilerine açıyor

Erzincan Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "Gurbetteki Ailem" projesi kapsamında, kent dışından gelerek üniversite eğitimi gören gençler Erzincanlı ailelerle iftar sofralarında buluşuyor.

Öğrencilerin aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde gerçekleşen iftar buluşmaları, toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik ediyor.

Öğrenciler, bu sayede kentin kültür ve geleneklerini daha yakından tanıma fırsatı buluyor, aynı zamanda aileler ve gençler, ramazan ayının ruhuna uygun şekilde paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birlikteliği deneyimliyor.

Üniversitelileri iftarda evinde misafir etmek isteyen aileler ve katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını "Rota Erzincan" uygulaması üzerinden yapıyor.

Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gurbetteki Ailem" projesi kapsamında üniversiteli öğrencileri evlerinde misafir ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İstedik ki öğrencilerimiz kendilerini evlerinde hissetsinler. Bir sofranın etrafında, iftarın tatlı telaşında, anne, baba ve kardeşlerle hoş bir sohbetin girdabında. 'Can Erzincan kimseye gurbet değil' dedik. Gurbetteki Ailem projesiyle üniversiteli kardeşlerimizi evlerimizde misafir ettik. Erkek öğrencilerde hiç sorun yok. Çok çabuk uyum sağladı, tıpkı evlerindeki gibi davranıyorlar. Suya, sabuna dokunmadan, baş köşede 'köşe taşı' gibiler. Ama kızlar henüz adapte olamadı bu işe. Kulağımıza geliyor, misafir gittikleri evlerde kolları sıvayıp sofra kurmaya, bulaşık yıkamaya, çay demlemeye, kahve kaynatmaya kalkıyorlarmış. Sanırsınız evin kızı. Gençler bırakın da ailelerimiz misafir ağırlama keyfini yaşasınlar, lütfen, istirham ediyoruz."

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