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Altının gramı 2 bin 227 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 227 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 10:42, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 10:37
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Altının gramı 2 bin 227 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 1 düşüşle 2 bin 225 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 2 bin 227 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 170 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselişle piyasa tahminlerini aştı.

Dün ülkede açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerine "bu yılın bir noktasında" başlamanın muhtemel olduğuna ilişkin sözle yönlendirmeleri yatırımcılar yakından takip etti.

Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD hazinesinin gerçekleştirdiği ihalelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan artarak yüzde 4,16 seviyesine çıktı.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 15 ve haziranda yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 140 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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