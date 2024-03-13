Dolar/TL 32,09 seviyesinden işlem görüyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 32,09 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,0930 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 10:49, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 10:58
Yazdır
Dolar/TL 32,09 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,14 artışla 32,0681'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 32,0930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,0530, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 41,0390'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 102,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselişle piyasa tahminlerini aştı.

Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 15 ve haziranda yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puanın destek olarak öne çıktığını, 103 ve 104 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber