Dolar/TL 32,09 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,14 artışla 32,0681'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 32,0930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,0530, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 41,0390'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 102,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselişle piyasa tahminlerini aştı.

Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 15 ve haziranda yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puanın destek olarak öne çıktığını, 103 ve 104 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.