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İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, kurdaki yükselişin maliyetleri karşılamada yetersiz kaldığını savundu. Gültepe, "Seçim sonrası ekonomi politikalarının ihracatı destekleyecek şekilde olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Mart 2024 11:07, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 11:05
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İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kurdaki yükselişin maliyetleri karşılamada yetersiz kaldığını savundu.

Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Gültepe, "İhracatçının oyundan düşmemesi gerekiyor. Biz ihracatçılar olarak yüksek kur istemiyoruz. Kurun enflasyona paralel olması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Gültepe'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Şirketlerin işçilik maliyetleri yüzde 40'ı buluyor. Hazır giyim ve tekstilde işçilik maliyeti çok fazla. Talep çok düştü. Ciroyu artırmak çok zor. Ciro aynı yerde kalıyor ama işçilik payı da ciroya doğru yaklaşıyor. Bu oranın yüzde 20-25 seviyesinde kalması lazım. Biz ihracatçılar olarak yüksek kur istemiyoruz. Bunu ısrarla söylüyoruz. Kurun enflasyona paralel olması lazım. İstikrarlı kur daha önemli. Kur, denge meselesidir. Şu an denge yok. Çin eskiden bize rakip değildi.

Hedefimiz ihracatta düzenli olarak yüzde 10'dan fazla büyümek. Ancak bunun için ekonomi politikalarının da ihracatçıları desteklemesi lazım, oyundan düşürmemesi gerekiyor. Seçim sonrası ekonomi politikalarının ihracatı destekleyecek şekilde olacağını düşünüyoruz."

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