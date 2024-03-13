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Mükellefler 47 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl incelediği 60 bin 242 mükellefin, farklı vergi türlerinde 47 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 11:25, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 11:19
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Mükellefler 47 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti

VDK tarafından gerçekleştirilen vergi incelemesi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 84,4 artarak 236 bin 797'a çıktı.

Ekiplerin, belirli vergi türleri ya da vergileme dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği sınırlı inceleme sayısı 195 bin 799 oldu. İncelemelerin 40 bin 998'ini ise birden fazla vergi dönemi ve çok sayıda vergi türüne ilişkin yürütülen tam inceleme işlemleri oluşturdu.

VDK bünyesinde yapılan vergi incelemeleri neticesinde, geçen yıl 60 bin 242 mükellefin farklı vergi türlerinde 47 milyar 47 milyon 75 bin 721 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.

Bu dönemde, incelenen mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) 17 milyar 452 milyon 475 bin 513 lira, kesilmesi önerilen ceza tutarı ise 37 milyar 220 milyon 156 bin 577 lira hesaplandı.

En fazla matrah farkı KDV'de

Vergi türleri itibarıyla en fazla matrah farkı katma değer vergisinde (KDV) tespit edilirken, bu vergi türündeki matrah farkı 18 milyar lirayı aştı. Kurumlar vergisinde 7,4 milyar lira, geçici kurumlar vergisinde 6,9 milyar lira ve damga vergisinde 5 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.

İncelemeler neticesinde tarhı istenilen 17,4 milyar liralık vergi tutarının yüzde 67,2'sini KDV, yüzde 10,9'unu kurumlar vergisi, yüzde 8,5'ini ÖTV ve yüzde 7,9'unu geçici kurumlar vergisi oluşturdu.

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