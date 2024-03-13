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Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza

B sınıfı ehliyet yenileme süresi için son dakika uyarısı geldi. Buna göre, 2016 öncesi alınan B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu tutulurken, kurala uymayan sürücüler için 2025 yılında ağır para cezaları uygulanacak. Araç sahipleri, 15 TL'lik ödeme yapmayı ihmal ettikleri takdirde 12 bin TL'yi bulan bir ceza ödemek zorunda kalacaklar. İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2024 11:57, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 12:17
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Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza

B sınıfı ehliyet yenileme süresi için uyarı geldi. 2016 öncesi alınmış ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirildiği bilgisi verildi. Bu süre içinde işlem yapmayan sürücüler için 2025 yılında ağır para cezalarının uygulanacağı duyuruldu. 15 TL ödeme yapmayan sürücüler 12 bin TL'yi bulan ceza ödemesi yapmak zorunda kalacak. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır?

15 ÖDEMEYENE 12 BİN TL CEZA KESİLECEK

B sınıfı ehliyet sahipleri, belirlenen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. 15 TL ödemediği taktirde 12 Bin TL ceza kesilecek.

EHLİYET YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor.

İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.

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